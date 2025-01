Pronosticipremium.com - Roma, Arnautovic come vice Dovbyk: Shomurodov ago della bilancia

Reduce dalla vittoria per 3-1 con il Genoa, lapuò vivere un finale di settimana in tranquillità. I giallorossi hanno centrato un successo fondamentale, grazie ad una prestazione di alto livello per tutti i 90? minuti. L’obiettivo ora è quello di proseguire su questa strada, risalendo la china di una classifica che inizia finalmente a sorridere. Il 7° posto non appare più, infatti,una chimera. I capitolini avranno modo di riposare per poi pensare alla gara con l’AZ, in programma giovedì 23 gennaio alle ore 18:45 in trasferta. Un match estremamente delicato, per archiviare la qualificazione al prossimo turno di Europa League.Al tempo stesso, però, la dirigenza sarebbe al lavoro per le ultime battute di calciomercato. Il direttore tecnico Florent Ghisolfi desidererebbe regalare a Claudio Ranieri i giusti rinforzi in ogni reparto, con uno sguardo che va necessariamente all’attacco.