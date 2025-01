Nerdpool.it - Qui – Il fumetto alla base di “Here” di Zemeckis

Leggi su Nerdpool.it

Gli elementi in comune e i punti di contatto trae cinema sono molteplici, come molteplici sono i passaggi da un medium all’altro e viceversa, tra sceneggiature di film che non hanno mai visto la luce (o sequel di film che continuano solo su carta) e fumetti che ricevono trasposizioni sul grande e piccolo schermo. Proprio in quest’ultima fattispecie rientra Qui di Richard McGuire, edito in Italia da Rizzoli Lizard e che potrà godere adesso di un’ulteriore riscoperta grazie all’adattamento cinematografico di, pubblicizzato però anche nel Bel Paese col nome originale di.Qui – Richard McGuire; Rizzoli LizardQui, ma dove e quando?Ma cos’è Qui, e perché il suo adattamento cinematografico può risultare particolarmente interessante? La risposta sta proprio nell’idea avuta da McGuire: ambientare un’intera storia usando come luogo un’unica stanza, attraversata nel corso dei secoli da più persone e culture.