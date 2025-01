Bergamonews.it - Papa Francesco, Cecilia Sala e Max Pezzali ospiti di Fazio a “Che tempo che fa”

È tutto pronto per la prima puntata del 2025 di “Cheche fa”, il programma condotto da Fabioin programma ogni domenica dalle 19.30 sul Nove e in streaming su Nove.tv e discovery+. Accanto a lui, come sempre, ci saranno Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback. Ogni settimana vengono proposte interviste a icone e grandi personalità nazionali e internazionali del mondo politico, culturale, scientifico, cinematografico, musicale e sportivo, e momenti di puro intrattenimento e comicità.Tra glidi domenica 19 gennaio spiccano Sua Santità; la giornalista, liberata e tornata in Italia lo scorso 8 gennaio dopo essere stata detenuta nel carcere di Evin, in Iran, per 21 giorni; e il cantante Max, reduce dal successo del tour negli stadi e nei palazzetti e della serie tv sulla nascita degli 883.