Lo show dei fenicotteri rosa a Orbetello | Mai così tanti

(Grosseto), 19 gennaio 2025 – Ancora un’occasione per ammirare i, in questo anno straordinario. Non sono mai stati. Oltre seimila esemplari sono arrivati in laguna per trascorrere l’inverno e hanno colorato dile acque che circondano. Oggi l’associazione Occhio in Oasi insieme a Incontriamoci organizza un’altra iniziativa per osservarli da vicino. La partenza è alle 10 davanti all’ospedale di, per percorrere la via che costeggia la laguna, con macchine fotografiche, binocoli e tutto il resto, accompagnati dal responsabile di Occhio in Oasi, Fabio Cianchi. Nel frattempo prosegue la lettura degli anelli, di cui isono stati dotati e che consentono di ricostruire età, provenienza e tutti gli altri dati utili all’osservazione di questo fenomeno che sta richiamando sempre più curiosi, per la sua spettacolarità.