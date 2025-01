Nerdpool.it - Come Wolf Man si collega a The Invisible Man

Man viene dallo stesso regista di TheMan, ma questo non da certo il via a un nuovo Dark Universe. Entrambi i film sono rivisitazioni moderne di classici della libreria dei mostri Universal, ma non sonoti in un franchise o in una serie. Inoltre, sono entrambi reboot di classici, tratti dal film del 1941 L’uomo lupo e dal film del 1933 L’uomo invisibile.Man è uscito pochi giorni fa nelle sale, mentre TheMan è disponibile in streaming su Prime Video. Rivedere L’uomo invisibile non vi fornirà alcuna indicazione concreta sul prossimo film di mostri, se non quella di familiarizzare con lo stile del regista Leigh Whannell. Ha scritto e diretto L’uomo invisibile e ha co-scritto e direttoMan. Queste rivisitazioni moderne dei classici film di mostri sono il nuovo piano della Universal, piuttosto che il franchise “Dark Universe”, pesantemente deriso, che è stato tracciato nel 2017.