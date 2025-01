Ilprimatonazionale.it - Tutto, tranne che arrenderci!

Roma, 18 gen – L’anno nuovo, si sa, porta con sé nuove promesse e buoni propositi. E no, non crediamo che ogni capodanno possa cancellare, con un colpo di spugna,quello che dovremmo lasciarci alle spalle. Pensiamo piuttosto che nella sua ciclicità il tempo – e con esso le stagioni che ne cadenzano il ritmo – offra sempre l’occasione per rinnovarsi. Così nel bel mezzo del mese dedicato a Giano – antica divinità italica preposta a inizi, porte, ponti e passaggi – torna puntuale la Festa del tesseramento di CasaPound Italia. “che”, come recita il motto che inaugurerà il 2025.Passato e futuroSecondo il mito è proprio la divinità bifronte, primo re del Latium, che accoglie Saturno, figura legata alla tecnica (agricola), quindi alla civiltà. Ianus, strettamente connesso al movimento, può guardare il futuro e il passato: lo sappiamo, solamente dando una precisa forma al primo potremo preservare, da italiani ed europei, il secondo.