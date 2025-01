Ilgiorno.it - Profeta in patria: "Le mie Piangenti a Lodi. Vorrei restassero qui"

Vive da molti anni a Bruxelles ma è cresciuto a, Marco De Santics, artista attivo in tutta Europa, non ha mai voluto staccarsi del tutto dalla città in cui ora, aprendo il nuovo palinsesto 2025 di Platea, torna per esporre. "Sono partito per il Belgio quando avevo 24 anni, ci sono finito per un Erasmus; ho vissuto ada quando avevo circa 12 anni. L’arte mi è sempre interessata ma prima facevo altro, qui mi sono fatto un gruppo di amici che erano artisti, in particolare legati alla street art, alla pittura e alla musica. Mi son poi laureato a Brera nel 2009 in tecniche e tecnologie della pittura. Come tesi ho fatto un video in stop motion, Buffet, inspirandomi al regista Jan Švankmajer, in particolare a dei suoi video in cui celebra l’arte ed il processo di creazione di un’opera. Con questo video, fatto per l’accademia fiamminga, è cominciata la mia carriera e si sono delineati i miei argomenti di ricerca, ovvero lo studio a ritroso del processo di creazione dell’immagine e la reiterazione iconografica nei secoli".