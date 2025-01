Lanazione.it - Paolo Lucci, finita la Dakar 2025

Arezzo, 18 gennaiola. "Nello sport come nella vita si può vincere o si può perdere, si può arrivare primi ma anche ultimi. Di sicuro chi ama lo sport deve combattere ein sella alla sua Honda ha combattuto come un leone nellaRally, contro ogni tipo di avversità conquistando con le unghie e con i denti la linea del traguardo finale. Va in secondo piano la classifica, vince la determinazione di un ragazzo di Castiglioni che non molla mai e che anche questa volta non ha mollato. Ti aspettiamo con piacere e orgogliosamente, @" Queste le parole del sindaco Mario Agnelli a conclusione dell'edizionedellache ha visto il centauro castiglionese,, impegnato giorno dopo giorno per conquistare la vetta.