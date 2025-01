Ilfogliettone.it - Non conservare sempre la frutta in congelatore: questa si rovina e il sapore non sarà mai più lo stesso

L’abitudine di congelare i cibi può essere vantaggiosa, ma non vale per tutto: per alcuni aspetti cela anche alcune insidieCongelare gli alimenti è una pratica comune che consente di risparmiare tempo, evitare sprechi e mantenere una dispensa ben fornita. Tuttavia, non tutto può essere congelato senza alterare la qualità del cibo o comprometterne ile la consistenza.Il congelamento deve seguire regole precise per garantire che i prodotti rimangano sicuri e appetibili. Fattori come il contenuto di acqua e grassi influiscono molto sulla conservazione: più alta è la loro presenza, più il prodotto rischia di deteriorarsi o cambiare consistenza una volta scongelato.Tra gli alimenti che non si prestano bene al congelamento ci sono le verdure a foglia verde, i cetrioli, i pomodori e le cipolle.