Oasport.it - LIVE Short track, Europei 2025 in DIRETTA: rientro col botto per Arianna Fontana, è oro nei 1000 e nella staffetta! Argento Sighel, bronzo Confortola

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.33: chiara Betti, Elisa, Gloria Ioriatti esono d’oro3000 metri femminile aglidi Dresda. l’Italia chiude la seconda giornata con quattro bellissime medaglie: l’oro dinei, l’oro delladonne, l’dinei 500 e ildinei.17.31. Nessuna squalificata: ITALIA D’OROFEMMINILE!per l’Ungheria, terzo posto per la Polonia, quarta l’Olanda, caduta a metà gara17.29: Vittoria per distacco delle azzurre che hanno accelerato cona 5 giri dalla fine e non hanno permesso alle rivali di avvicinarsi. Attendiamo l’ufficialità ma le azzurre non sono coinvoltecaduta dell’Olanda e dunque non rischiano nulla17.28: OROOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO ITALIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!17.