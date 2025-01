Quotidiano.net - Intervista a Giovanni Minoli: “Per la pacificazione serve verità. L’erede di Craxi ancora non c’è”

Roma, 18 gennaio 2025 – Chi era Bettino? “Un grande leader politico del Novecento”.condurrà domani su Raitre alle 23,20 una puntata speciale di “La Storia siamo noi” nel venticinquesimo anniversario della morte in Tunisia dell’ex primo ministro e segretario socialista. Oltre ai contributi del passato, ci saranno una serie di interviste. Consarà in studio Massimo Franco, autore di “Il fantasma di Hammamet”. Se fossenell’agone politico, che cosa sarebbe oggi? “Non ho potere divinatorio, ma penso che ce ne sarebbe comunque bisogno”. Berlusconi ne era un po’ il figlio politico? “Assolutamente no, lo stesso Cavaliere disse che non doveva nulla a, ma almeno in una cosa doveva essergli grato.”. Quale? “Il decreto per la riaccensione delle sue tv”.