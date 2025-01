Terzotemponapoli.com - Denis: “Atalanta-Napoli gara aperta, occhio a Retegui e Lookman”

Leggi su Terzotemponapoli.com

German, ex attaccante e doppio ex di, ha rilasciato un’intervista a Il Mattino. Queste le sue parole:“Chi si gioca di più? Entrambe: ilsta bene, viene da tante meritate vittorie; l’è reduce da qualche pareggio di troppo, ma è in salute e sta bene fisicamente”.È uno scontro diretto o si può definire anche uno scontro. Scudetto? “È uno scontro diretto soprattutto per la Dea che è un po’ indietro. Ilsi trova davanti a tutte e giocando a Bergamo ha un po’ di margine. L’cercherà di vincere a tutti i costi, ma gli azzurri hanno le armi giuste. Conte, poi, è un talento e sa come affrontare questo tipo di partite”.Che partita bisogna attendersi secondo?“Una. All’piace essere protagonista, attacca con tanti uomini.