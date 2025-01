Liberoquotidiano.it - Cinque Minuti, Bruno Vespa è inarrestabile: ecco chi segue il suo programma

Vi proponiamo "Tele.raccomando", la rubrica di Klaus Davi sul piccolo schermo CHI SALE () Le aspettative per una tregua e un futuro di pace in Medio Oriente sono certificati da tutti i sondaggi, ma ancora una volta l'Auditel ci segnala quanto sia diffusa questa esigenza. Quasi 5 milioni di persone, pari al 24.6% di share, hanno assistito mercoledì sera alla puntata disu Rai 1 con ospite in studio il ministro degli esteri israeliano Gideon Sa'ar. Grazie alla nuova misurazione della Total Audience, si può certificare cheha pescato dal bacino dei device tecnologici (pc, tablet, smartphone, ecc.) circa 20.000 spettatori per lo più millennial. Non male se si considera che la traduzione simultanea “rallenta” inevitabilmente il ritmo di untelevisivo.