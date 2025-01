Biccy.it - Ballando con le Stelle, nuova vip si candida per la prossima edizione: “Parteciperei volentieri”

Milly Carlucci in questi mesi sta incontrando i dirigenti Rai per buttare giù il programma che condurrà in primavera e che prenderà il posto di quello che è stato a tutti gli effetti un esperimento fallito, ovvero L’AcchiappaTalenti. Lei, come sappiamo, vorrebbe fare Il Cantante Mascherato, in Rai, invece, spingerebbero per uncon lecon persone non famose. Vedremo.Restando in tema “con le“, salgono già a quota due le auto-ture per la. Dopo Emanuela Folliero (“ho detto di no ai reality, macon lenon è mica un reality. Poi ho visto che lo fanno anche a 70 anni, quindi ho tempo per prepararmi“), anche Filippa Lagerback si è proposta. Storica presenza di Che Tempo Che Fa al fianco di Fabio Fazio, la conduttrice ha recentemente espresso il desiderio di partecipare come concorrente alla corte di Milly Carlucci.