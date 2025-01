Romadailynews.it - Auto: Renault Group lancia il suo primo centro di R&S per le EV in Cina

La casamobilistica franceseha inaugurato il suodi ricerca e sviluppo (R&S) inper lo sviluppo di veicoli elettrici (EV), ha rivelato l’amministratore delegato Luca de Meo in una recente intervista con Xinhua. Situato a Shanghai, l’Advanced China Development Center (ACDC) attualmente impiega circa 150 persone e si concentra sullo sviluppo di prodotti EV per il mercato europeo. Tra i suoi progetti c’e’ il prototipo elettrico Twingo E-Tech, il cui debutto e’ previsto per il 2026 a un prezzo inferiore ai 20.000 euro (circa 20.584 dollari). Luca de Meo ha elogiato l’industria EV cinese per la sua velocita’ nella R&S, l’efficienza dei costi e la tecnologia avanzata, sottolineando l’importanza della collaborazione con i partner dell’ecosistema cinese per i produttorimobilistici europei.