Lettera43.it - SpaceX, Starship esplode in volo durante un test: disagi ai voli aerei negli Usa

La Federal aviation administration degli Stati Uniti ha annunciato di aver dovuto deviare o bloccare alcunia causa di detriti provenienti dall’ultima missione di, l’azienda di Elon Musk che produce tecnologie per l’esplorazione e il commercio spaziale. L’ente ha assicurato che il traffico aereo è già tornato alla normalità, ma il sito Flightradar24 ha mostrato diversiin attesa o in deviazione vicino a Porto Rico. Il, il settimo per il razzo a due stadi, si è concluso con la perdita del segnale e la distruzione del veicolo. Mentre il razzo è rientrato correttamente riagganciandosi alla torre di lancio a Boca Chica, in Texas. «Il successo è incerto, ma lo spettacolo è garantito!», ha scritto Elon Musk su X, pubblicando un video che mostra i frammenti della capsula mentre precipitano in mare nell’arcipelago di Turks e Caicos.