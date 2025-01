Quotidiano.net - Le Borse europee crescono con il Pil cinese e l'inflazione: ottimismo sui mercati

Leggi su Quotidiano.net

Leaccelerano dopo il Pil della Cina e con il dato dell'. Suisi respira aria dimentre si rafforzano le scommesse sul taglio dei tassi d'interesse da parte delle banche centrali, in particolare dopo le parole dell'esponente della Fed Waller. Calano i rendimenti dei titoli di Stato e sul fronte valutario continuano a indebolirsi l'euro e la sterlina sul dollaro. L'indice Stoxx 600 guadagna lo 0,6%. Parigi e Francoforte (+1%), Londra (+0,9%), con le vendite al dettaglio inferiori alle attese, e Madrid (+0,6%). I principali listini del Vecchio continente sono sostenuti dalle utility (+1,1%) con il gas poco mosso. Ad Amsterdam le quotazioni girano in lieve rialzo dello 0,2% a 46,42 euro al megawattora. Sale l'energia (+0,9%), in linea con il petrolio.