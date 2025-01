Ilgiorno.it - La dinastia dell’oro nero. Addio a Maria Luisa Schiatti la “signora Tagliabue“

Gli è sopravvissuta solo poche settimane. Venerdì scorso è morta. Aveva 93 anni e per quasi settant’anni era stata la moglie dell’ingegner Pierluigi, il capostipite della Lombarda Petroli, la storica raffineria di petrolio che per oltre mezzo secolo aveva scaldato buona parte del Nord Italia. Pierluigi era venuto a mancare il 21 novembre, a 96 anni. Conavrebbero festeggiato il 69esimo anniversario di nozze proprio il giorno dei funerali. Sempre insieme, avevano avuto quattro figli, Alessandra, Francesca, Rinaldo e Benedetta e tantissimi nipoti e pronipoti. Oltre che imprenditore, fino agli anni Novanta alla Lombarda Petroli, Pierluigi, discendente di una stirpe che risaliva al 1300, si era dedicato per anni alla cultura, già presidente della Pro Monza, alla produzione di vino (soprattutto Brunello di Montalcino) e aveva scritto diversi libri dedicati anche alla storia del Parco (l’ultimo pochi mesi prima di morire), di cui la sua famiglia aveva posseduto alcuni terreni.