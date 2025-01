Lanazione.it - Il comitato Sava esulta: "Torna la speranza"

È Il giorno delche per anni ha lottato per promuovere la causa di Rigutino come location della stazione alta velocità. Ieri tutte le istituzioni hanno appoggiato la loro causa e si sono unite verso la localizzazione di Medioetruria nella frazione aretina. "Noi ci aspettiamo risposte concrete da parte della politica e speriamo che questo 2025 porti con sé degli aspetti concreti. Non dimentichiamoci delle compensazioni che potrebbero essere offerte agli altri territori, come quelli senesi, ad esempio con alcune corse extra dell’alta velocità alla stazione di Chiusi e una velocizzazione della Siena Chiusi", spiega Matteo Galli. "I ritardi di questi giorni? Non penso siano un ostacolo alla realizzazione di Medioetruria, sono problemi di natura strutturali come l’obsolescenza della linea, ma serve manutenzione e ammodernamenti".