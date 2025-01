Ilgiorno.it - I minuti dopo lo schianto. La chiamata al 118 alle 4.04 e il massaggio col vivavoce

Laimmediata ai soccorsi. La targa completa dello scooter comunicata sololoin via Quaranta. E la positività del motociclistabenzodiazepine, non solo al principio attivo della cannabis. Finora l’attenzione si è sempre concentrata sui particolari della fuga terminata con la morte di Ramy Elgaml e sugli istanti immediatamente precedenti allodella moto guidata dal ventiduenne tunisino Fares Bouzidi, con i riflettori puntati sull’eventuale contatto tra il TMax e la Giulietta dei carabinieri che lo tallonava. Dagli atti dell’inchiesta per omicidio stradale, che vede sotto accusa i due conducenti, emergono pure dettagli sul post incidente, avvenuto4.03 e 40 secondi. Stando a quanto risulta al Giorno, la primaal 118 parte subito,4.04: sono gli operatori della centrale operativa dell’Arma, avvisati in tempo reale dai colleghi del Radiomobile, adrtare l’Areu attraverso un canale diretto che azzera i passaggi intermedi e riduce le tempistiche di intervento.