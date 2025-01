Gerard Deulofeu | Sono due anni che combatto contro qualcosa che va quasi oltre la biologia

Leggi su Justcalcio.com

2025-01-16 20:36:00 Cari lettori di JustCalcio.com, vi proponiamo questa news sulla serie A appena arrivata in redazione:già passati duedi calvario. Da quell’infortunio al ginocchioil Napoli allo Stadio Maradona. Ora lo sappiamo E’ terminato il suo contratto con l’Udinese ma continua a lavorare con il sostegno del club friulano per riprendersi nuovamente. E che, se potessi ritornare, giocherei con loro.Questo è quanto comunicato dall’Udinese:“L’Udinese Calcio ecomunicano congiuntamente un aggiornamento sulle condizioni del fuoriclasse catalano a duedal problema al ginocchio che lo ha costretto a lasciare i campi da gioco. ‘Geri’ fa parte della famiglia dell’Udinese e continua a lottare, con il supporto continuo della società e di tutti i tifosi, per accontentare ancora tutti, come ha sempre fatto.