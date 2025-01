Thesocialpost.it - Crollo in un’aula del liceo Beccaria di Milano durante la lezione, cede l’intonaco del soffitto: classe evacuata

– Momenti di paura mercoledì scorso alclassico, dove una porzione di intonaco si è staccata daluna. Il, avvenuto sopra ai banchi di due studentesse, è stato evitato per puro caso: le ragazze erano state chiamate alla cattedra dalla professoressa di filosofia pochi istanti prima.L’aulae l’intervento dei tecniciI frammenti di intonaco, dello spessore di alcuni centimetri, avrebbero potuto causare ferite agli studenti, sebbene non gravi. Non c’erano segnali premonitori:appariva integro, senza crepe visibili. Laè stata immediatamentee la dirigente scolastica, Laura Gamba, ha allertato la Città Metropolitana, responsabile della manutenzione degli edifici scolastici. Il sopralluogo, protrattosi fino a tarda sera, ha portato alla chiusura di un’altra aula cona rischio di