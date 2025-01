Sport.periodicodaily.com - Como-Udinese: le probabili formazioni

Gara valida per la ventunesima giornata del campionato italiano di Serie A 2024/2025. Obiettivi diversi per le due squadre, con i lariani che lottano per la salvezza, mentre i friulani sognano un posto in Europa.si giocherà lunedì 20 gennaio 2025 alle ore 20.45 presso lo stadio Senigallia.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADREI lariani hanno perso il recupero di campionato contro il Milan ed ora hanno un punto di vantaggio sulla zona retrocessione. La squadra di Fabregas comunque nelle ultime cinque partite ha colto due vittorie e un pareggio dimostrando di potersi giocare tranquillamente le sue chance di salvezza.I friulani hanno bloccato sul proprio campo l’Atalanta costringendola ad un pareggio a reti bianche. La squadra di Runjiac si confermano in zona posizione con 26 punti, e puntano a stabilizzarsi nella parte sinistra della classifica strizzando l’occhio all’Europa.