Combinata nordica | Haruka Kasai al comando dopo il PCR di Schonach

In scena questo weekend in terra tedesca una nuova tappa della Coppa del Mondo di. Sul trampolino HS100 disi è svolto in mattinata il Provisional Competition Round al femminile.Altroviamo la giapponeseche ha trovato il punteggio totale di 113.6 frutto di un salto da 93,5 metri. Alle sue spalle la tedesca, pettorale blu di migliore saltatrice, Maria Gerboth, con la miglior distanza di 98 metri. Terza l’altra, Yuna.Ricordiamo che i distacchi sono limitati visto che si tratta di una Compact. Non del tutto convincenti le performance delle norvegesi: sesta al momento Gyda Westvold-Hansen, ottava la leader di Coppa Ida Maria Hagen.In casa Italia la migliore è Veronica Gianmoena, ventiquattresima. Poco più dietro, ventisettesima e ventottesima, Daniela Dejori e Greta Pinzani.