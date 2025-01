Ilrestodelcarlino.it - Castorri presenta la città dello sport: "Ora serve sostenere concretamente i club"

Assessore Christian, come sarà il 2025 per locittadino? "Sarà l’anno nel quale a Cesena cambieranno tantissime cose, a partire dalla quantità e dalla qualità degli spazi nei quali i nostri atleti avranno la possibilità di allenarsi. Saremo in grado di dare risposte concrete alla finora purtroppo problematica carenza di palestre". Ci sono tanti cantieri aperti. "Parto dal Cari. A metà febbraio, data che è dietro l’angolo, il palazzetto ospiterà un importante evento e dunque per l’occasione tutti i lavori saranno completamente ultimati e il cantiere sarà stato rimosso. Resterà soltanto da posare la guaina sul tetto, opera che verrà svolta successivamente senza creare alcun impatto sul funzionamento dell’impianto. Che peraltro da subito tornerà a essere disponibile per tutte le attività, a partire da quelleive.