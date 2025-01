Anteprima24.it - Avellino Basket, Robustelli: “Vogliamo cancellare la sconfitta con Nardò”

Tempo di lettura: 2 minuti“Ognideve necessariamente lasciare qualcosa, lasciare una lezione, si deve imparare dai propri errori, sappiamo che in questo campionato non si può sottovalutare nessuno e quindi ogni partita ha una storia a sé, ha delle difficoltà al suo interno, quindi bisogna imparare dagli errori e rialzare la testa”. E’ questa l’analisi dell’assistant coach dell’, Rodolfo, dopo laarrivata a. Domenica però la formazione irpina avrà l’occasione di riscatto contro Brindisi, una squadra che è partita male e si sta riprendendo. “E’ un campionato un pò particolare per i pugliesi – dice– Non partito benissimo, tanti infortuni che hanno condizionato un po’ l’andamento della squadra d Piero Bucchi. Adesso pian piano hanno recuperato tutti gli effettivi, hanno ricominciato un percorso di risalita di classifica in termini di prestazioni ma anche in termini veramente di punti, vengono da una vittoria in casa contro Rieti che è sicuramente offre consapevolezza e morale, noi dovremmo essere bravi ad affrontare una partita difficile.