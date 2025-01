Sport.quotidiano.net - Arezzo, scelte obbligate per Troise . Con il Legnago è un altro crocevia

di Luca AmorosiL’è a un bivio e domani a, contro l’ultima in classifica, serve imboccare la strada giusta. Incassata la fiducia della proprietà e del direttore Cutolo, il tecnicosa però che una mancata vittoria in Veneto può far scricchiolare la sua panchina dopo che le prime due gare del 2025, giocate entrambe in casa, hanno fruttato appena un punto. La formazione veneta non segna un gol da tre partite e in casa non ottiene l’intera posta addirittura da fine settembre, quando sconfisse proprio il Pineto corsaro domenica al Comunale. Insomma, non ci sono alternative al successo, anche se il compito non è certo agevolato dalle tante assenze. Oltre ai lungodegenti Damiani e Chierico, infatti, mancheranno anche Renzi, Coccia e Gilli, la cui ammonizione domenica scorsa ha fatto scattare la squalifica.