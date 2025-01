Oasport.it - Antipasto olimpico a Cortina. Brignone per rompere la maledizione, Goggia per il riscatto. Vonn sogna il podio

Si respira aria olimpica nel fine settimana della Coppa del Mondo femminile di sci alpino. Si gareggia, infatti, asulla mitica Olympia delle Tofane, la pista che il prossimo anno ospiterà le gare delle Olimpiadi. Saranno tanti gli appuntamenti in Italia in questa seconda parte della stagione, concome prima tappa, subito seguita da Kronplatz e poi Sestriere a febbraio e La Thuile a Marzo.Tornando all’Olympia delle Tofane si parla di una discesa leggendaria, che è nella storia del Circo Bianco, con i suoi passaggi ormai davvero famosissimi. Si comincia con lo Schuss iniziale ed un tratto di grande pendenza che porta al Salto del Duca d’Aosta. Fondamentale nella parte centrale il Gran Curvone, che poi porterà allo Scarpadon, altro tratto di pista che crea sempre problemi alle atlete, che si dirigono verso il Rumerlo, dove le atlete devono assolutamente portarsi dietro gran velocità per fare la differenza fino al traguardo.