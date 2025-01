Ilgiorno.it - Via al progetto per gli spogliatoi dello stadio

Leggi su Ilgiorno.it

Importanti novità per le strutture sportive di San Giorgio: è pronto ilper i nuovisotto la tribuna, dedicati agli atleti di atletica. L’obiettivo è offrire spazi moderni e funzionali per ragazzi e ragazze, migliorando anche i servizi per il pubblico. I lavori prevedono interventi significativi come la demolizione delle strutture interne esistenti, la rimozione di serramenti, rivestimenti e impianti obsoleti, la realizzazione di un vespaio areato per ambienti più salubri, l’isolamento e costruzione di nuove tramezze interne, le rifiniture complete con intonaci, controsoffitti, pitture, pavimenti e rivestimenti, l’installazione di serramenti e impianti tecnologici di ultima generazione ed il recupero del vano sottoscala per ospitare gli impianti tecnici. Questa opera, parte del piano dei lavori pubblici del 2025, comporta un investimento complessivo di circa 150.