Uccise la moglie verrà assolto ma è socialmente pericoloso | quanto dovrà stare in una struttura psichiatrica?

Bergamo, 16 gennaio 2025 – Assoluzione perché incapace di intendere e volere al momento dei fatti. Accusa e difesa convergono su questo punto. Aimiose Osarumwense, nigeriano, 46 anni era incapace di intendere, quando il 28 marzo 2024la compagna Joy Omoragbon, 49 anni, anche lei di origini nigeriane, nel monolocale di Cologno al Serio, nella Bassa, dove abitava la coppia. La donna venne colpita con un coltello all’addome e al torace. Il pm Cocucci nella sua requisitoria ha chiesto che l’imputato resti nella Rems di Castiglione delle Stiviere (dove si trova dopo l’omicidio) per 25 anni. “Per garantire la sicurezza dei cittadini e la sua - ha sottolineato - per fornirgli trattamenti sanitari adeguati e per fargli seguire un programma terapeutico che gli consenta di vivere dignitosamente”.