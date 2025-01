Ilnapolista.it - Sinner annuncia l’addio di Cahill: «Questo è il suo ultimo anno da coach» (VIDEO)

L’di Darrennel box di. Il “super” australiano lascerà il numero 1 del mondo alla fine della stagione. Lo hato lo stesso, un po’ di sponda, parlando con Europort.“Questa sarà l’ultima stagione di Darren”.L’annuncio di Jannik dopo la vittoria al secondo turno degli Australian Open contro Schoolkate #EurosportTENNIS #AO2025 #pic.twitter.com/7lAGCWjEL7— Eurosport IT (@EurosportIT) January 16, 2025lavora con Jannik e Vagnozzi dall’estate del 2022, e aveva già detto a Torino, alle Finals, chesarebbe stato il suogiocatore. “Ha detto che il 2025 è la sua ultima stagione”, ha detto. Lo aveva detto lui in un’intervista, non è una novità”.L'articolodi: «è il suoda» () ilNapolista.