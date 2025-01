Salute, l’impronta vascolare della retina aiuta a predire il rischio ictus

Leggi su Ildenaro.it

Un’impronta digitalenella, strato di tessuto fotosensibile nella parte posteriore dell’occhio, potrebbere acon precisione ildi. Combinata con altri fattori, come eta’ e sesso, questa impronta oculare avrebbe un alto potere predittivo, simile a quello fornito dai noti fattori di, senza la necessita’ di eseguire ulteriori test di laboratorio invasivi. E’ quanto emerge da uno studio pubblicato su Heart. Inoltre questo approccio, sarebbe pratico e facile da implementare come strumento di assistenza sanitaria primaria e/o in contesti di scarse risorse. Inoltre e’ ricco di informazioni:digitale comprende infatti 29 indicatori diche potrebbero essere applicati anche per “vedere” ildi. Patologia che colpisce circa 100 milioni di persone nel mondo, causando 6,7 milioni di decessi ogni anno, dovuto nella maggior parte dei casi a fattori dimodificabili, come ipertensione, colesterolo alto, cattiva alimentazione e fumo.