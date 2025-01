Ilveggente.it - Pronostico Roma-Genoa: all’Olimpico cambia tutto ma occhio alle statistiche

Un rigore trasformato da Dovbyk, domenica scorsa, ha permesso alla Roma di evitare la sconfitta al "Dall'Ara" contro il Bologna e di centrare il quinto risultato utile di fila tra campionato e Coppa Italia. La squadra di Claudio Ranieri però se l'è vista brutta: ribaltata nel giro di pochi minuti da Dallinga e Ferguson, ha riacciuffato la formazione di Vincenzo Italiano in pieno recupero (2-2) approfittando di un fallo di mano di Lucumì. Luci e ombre nel capoluogo emiliano. E comunque non una prestazione all'altezza di quella del derby di sette giorni prima (vinto 2-0 con la Lazio), a dimostrazione che i giallorossi fanno fatica a sbloccarsi in trasferta (sono soltanto penultimi per rendimento esterno, zero vittorie fuori casa come il Venezia).