Milano branco di giovani assale coppia di studenti fuori dall’Alcatraz | Hanno provato a rapinarci e mi hanno palpeggiata Un arresto

Leggi su Open.online

Nella notte tra venerdì e sabato scorso, auna giovanedi è stata assalita da un gruppo dinel parcheggio della discoteca Alcatraz. Secondo le ricostruzioni, ilha prima tentato di rapinare i due, e poi ha circondato la ragazza palpeggiandola. L’intervento degli addetti alla sicurezza del locale e di una pattuglia dei carabinieri che transitava nelle vicinanze è stato decisivo per fermare l’aggressione. Uno degli assalitori, un uomo di 36 anni di origine egiziana, è stato arrestato in flagranza di reato per tentata rapina e violenza sessuale. Il presunto autore si trova ora a San Vittore, mentre gli altri membri della banda rimangono ricercati. La rapina e gli abusi all’Alcatraz diL’evento si è verificato poco dopo le 4 del mattino in Via Valtellina tra venerdì 10 e sabato 11 gennaio.