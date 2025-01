Ilnapolista.it - Kvaratskhelia al Psg indosserà la maglia numero 7, quella di Mbappé. “Un bel colpo di marketing del Psg”

al Psgla7,che fu di. “Un beldidel Psg”è “la nuova stella del Psg“, scrive Le Parisien. Il georgiano dovrebbe firmare con il club parigino “questo venerdì a meno che non ci siano battute d’arresto“. La novità è che “la7 nel club della capitale“.“Unsimbolico perché non è stato più indossato dalla partenza di Kylian, capocannoniere della storia del club“. Una grande responsabilità ma anche una grande opportunità per il Psg.“Il giocatore ritrova così il suopreferito – lo aveva già sfoggiato tra i giovani U17 e U21 –, e il Psg può mettere a segno un beldi, contando su ottime vendite di maglie, con un elemento offensivo che il Parco dei Principi dovrebbe amare e che contribuisce al successo di questo“.