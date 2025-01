Quifinanza.it - Inflazione, le città più care del 2024: Bolzano in vetta

A dicembre il tasso disi conferma al +1,3% su base annua. Complessivamente, ha reso noto l’Istat, neli prezzi al consumo registrano in media una crescita dell’1,0%, mentre la media record del 2023 si era attestata al +5,7%. Un calo dovuto soprattutto alla discesa dei prezzi dei beni energetici rispetto ai picchi raggiunti nell’anno precedente.Italia,mediaal +1%Con l’a questi livelli, l’O.N.F. – Osservatorio Nazionale Federconsumatori stima ricadute, per una famiglia media, pari a +409,50 euro annui. Su tali stime pesa però la minaccia della nuova crescita dei costi energetici, con i prezzi dei beni energetici regolamentati che neldon passati da +7,4% a +12,7% e nel 2025 sono destinati a raggiungere aumenti ben più consistenti. Un andamento che rischia di ripercuotersi, come avvenuto in passato, sull’andamento generalizzato dei prezzi: l’Osservatorio Nazionale ha, infatti, stimato per il 2025 una stangata di +914,04 euro annui a famiglia.