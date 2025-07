Bonus mamme 2025 | guida al sussidio una tantum di 480 euro

La Manovra di bilancio 2024 ha avuto il merito di introdurre per la prima volta una riduzione dei contributi previdenziali IVS a carico delle lavoratrici con contratto a tempo indeterminato e madri di tre o più figli, meglio nota come Bonus mamme lavoratrici. La misura, in vigore dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, si traduce in un esonero del 100% dei contributi previdenziali, fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, nel limite massimo annuo di 3 mila euro (da riparametrare su base mensile). Lo stesso esonero è stato esteso, per la sola annualità 2024, alle lavoratrici a tempo indeterminato madri di due figli, fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo. 🔗 Leggi su Leggioggi.it © Leggioggi.it - Bonus mamme 2025: guida al sussidio una tantum di 480 euro

Bonus Mamme anche alle precarie, Anief: ‘L’11 giugno si attende la pronuncia della Consulta’ - L’11 giugno 2025 la Corte Costituzionale sarà chiamata a esprimersi sulla possibile estensione del Bonus Mamme anche alle lavoratrici precarie della scuola, finora escluse dal contributo previdenziale introdotto dalla Legge di Bilancio 2024.

Bonus Mamme 2025: tutto quello che c’è da sapere - Diventare madre è un’esperienza unica, che porta con sé emozioni intense ma anche nuove responsabilità .

Welfare, come cambierà il bonus mamme nel 2025 - NAPOLI (ITALPRESS) – In attesa del decreto attuativo, l’economista Gianni Lepre fa il punto sui i bonus previsti per le nuove mamme nel 2025.

