Tragedia sulla strada del mare perde il controllo e cade in moto | muore un 17enne

È un'alba nera a Ravenna, dove si conta l'ennesima vittima della strada. Una scena straziante si è materializzata intorno alle 5.30 di giovedì quando alla rotonda dei Pinaroli, allo svincolo tra via Trieste e viale della Pace, a metà strada fra Marina di Ravenna e Punta Marina, un ragazzo 17enne. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

In questa notizia si parla di: strada - 17enne - tragedia - mare

Lo minaccia con un coltello e tenta di abusare di lui, 17enne aggredito in strada - I Carabinieri di Modena stanno indagando su un episodio molto grave accaduto nel primo pomeriggio di lunedì scorso, 12 maggio, che ha visto un ragazzo si 17 anni vittima di un'aggressione a sfondo sessuale.

Lite in strada, aggredito con una bottiglia. Denunciata 17enne per lesioni aggravate - IL CASO. L’episodio lunedì 21 giugno alle 22.30 in centro. Qualche giorno fa un’altra rissa. Il sindaco: «Grave ma fatti circoscritti».

Scooter finisce fuori strada, muore 17enne nel Fiorentino - (Adnkronos) – Incidente stradale mortale in provincia di Firenze, lungo la via Chiantigiana, nel comune di Impruneta, poco prima della mezzanotte di ieri, domenica 13 luglio.

Altra tragedia a L'Aquila dopo l'incidente che è costato la vita ad una donna di 55 anni. È deceduta la 91enne i che ieri era stata investita in viale Corrado IV mentre attraversava la strada L’anziana era stata subito soccorsa e trasportata in ospedale in ambulan Vai su Facebook

Tragedia sulla strada del mare, perde il controllo e cade in moto: muore un 17enne; Riccardo Boni, scava la buca in spiaggia e muore sepolto vivo: la tragedia di un 17enne. L'allarme dato dai fr; Travolto da uno scooter mentre attraversa la strada, morto un 17enne. Alla guida un coetaneo.

Incidente oggi a Ravenna, schianto in moto: muore 17enne, ferita la fidanzata - Un incidente mortale è avvenuto prima dell’alba, intorno alle 5, alla rotonda degli Scarriolanti, all’altezza dello ... Secondo msn.com

Tragedia a Montalto di Castro, 17enne scava una buca di 1,5m in spiaggia e muore sepolto nella sabbia per il crollo delle pareti - VIDEO - Tragedia a Montalto di Castro, 17enne scava buca nella sabbia e muore sepolto Un 17enne ha scavato una buca nella sabbia ed è morto sotterrato a causa del crollo della pareti mentre era nella spiaggia ... Si legge su informazione.it