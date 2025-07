Riconferma supplenti sostegno 2025 26 | entro il 30 luglio ore 14.00 bisogna decidere se dare disponibilità Risposta è vincolante Le ISTRUZIONI

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha pubblicato il DM n. 32 del 26 febbraio 2025 "Misure finalizzate a garantire la continuità dei docenti a tempo determinato su posto di sostegno per l’anno scolastico 20252026". Come avviene la procedura e la fase di nomina. L'articolo Riconferma supplenti sostegno 202526: entro il 30 luglio ore 14.00 bisogna decidere se dare disponibilità . Risposta è vincolante. Le ISTRUZIONI . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: sostegno - riconferma - supplenti - entro

Corsi Indire, Tfa, riconferma del supplente per il 2025/26: tutte le info utili sul sostegno. RISPOSTE AI QUESITI - Riconferma dell'insegnante supplente su posto di sostegno anche per l'anno scolastico 2025/26: come funziona la procedura del dm n.

Mini Call Veloce e riconferma sul sostegno: come funzionano insieme - Il tema della continuità sul sostegno e la partecipazione alla Mini Call Veloce solleva dubbi tra i docenti.

Corsi sostegno Indire, Tfa sostegno, riconferma supplenti: facciamo il punto. RISPOSTE AI QUESITI - Saranno numerose le opportunità per conseguire il titolo di specializzazione sostegno nell'anno accademico 2024/25: i decreti n.

Riconferma supplenti sostegno 2025/26 nella domanda per le max 150 preferenze. Ministero pubblica le FAQ Vai su X

Supplenze sostegno 2025/26: come richiedere la riconferma nella domanda GPS e garantire la continuità con lo studente in base al DM 32 del 2025 Vai su Facebook

Supplenze: 150 preferenze, assunzioni GPS I fascia sostegno, conferma supplenti sostegno. Domande fino al 30 luglio. AVVISO Ministero; Conferma dei supplenti su posto di sostegno, illustrate ai sindacati le istruzioni operative in via di emanazione; Riconferma supplenti sostegno 2025/26 nella domanda per le max 150 preferenze. Ministero pubblica le FAQ.

Supplenze docenti 2025/26: alle 10 al via con le 150 preferenze. Come accedere, ELENCO scuole per comune e distretto e FAQ MIM - Si parte alle 10 di questa mattina con la scelta delle 150 preferenze per le supplenze al 31 agosto o 30 giugno. Lo riporta orizzontescuola.it

Conferma supplenza sostegno 2025/26: come funzionerà per i docenti scelti da interpello - La continuità didattica per i docenti di sostegno con supplenza al 31 agosto o 30 giugno 2025 è disciplinata dal dm n 32 ... Da orizzontescuola.it