Armati di pistola e coltello entrano nel locale e legano il titolare | rapinatori in fuga con l' incasso

Feroce colpo a mano armata da parte di una coppia di rapinatori nella periferia ravennate. Intorno a mezzanotte due uomini si sono introdotti nel bar tabaccheria Stella a Camerlona, sulla ss16 Adriatica (nel tratto noto come via Reale) di fronte al cimitero militare, armati di pistola e coltello. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

