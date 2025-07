Conceicao Juventus Sky non ci sono più dubbi | accordo raggiunto con il Porto è arrivata anche la conferma del calciatore Le novità

Conceicao Juventus, non ci sono piĂą dubbi: accordo raggiunto con il Porto, è arrivata anche la conferma del calciatore. Le novitĂ sul portoghese. La Juventus  ha finalmente trovato un accordo con il Porto  per il riscatto di Francisco Conceição, talento offensivo portoghese che diventerĂ ufficialmente un giocatore bianconero. Come riportato stamattina da Sky Sport, l’operazione si è conclusa per una cifra complessiva di 32 milioni di euro, pagabili in quattro rate, una formula che ha soddisfatto entrambe le parti e che ha permesso alla Juve  di perfezionare l’affare in modo vantaggioso per tutte le parti coinvolte. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Conceicao Juventus (Sky), non ci sono piĂą dubbi: accordo raggiunto con il Porto, è arrivata anche la conferma del calciatore. Le novitĂ