Difende il figlio in una lite fuori da una discoteca a Mestre | colpito da un pugno muore dopo due giorni

Fuori dalla discoteca Area City di Mestre sarebbe scoppiata una lite tra un ragazzo adolescente e uno di 24 anni per futili motivi: il padre del più giovane è intervenuto in sua difesa e ha preso un pugno in faccia. Così Vladimir Radu è morto dopo due giorni in ospedale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

