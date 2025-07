Che cosa succederà alla K-beauty con i dazi di Trump?

Il mondo K-beauty, che negli ultimi anni ha conquistato una nuova generazione di consumatori occidentali grazie alla sua estetica fresca e all'efficacia dei suoi prodotti, si trova ora a fronteggiare un ostacolo inatteso: l'inasprimento delle tariffe doganali negli Stati Uniti. A partire dal 1° agosto, l'amministrazione statunitense prevede un aumento generalizzato dei dazi fino al 25% per alcune importazioni, tra cui anche quelle provenienti dalla Corea del Sud. Una decisione che potrebbe avere effetti importanti su un settore in piena espansione come quello della K-beauty.

Il Governo sudcoreano stanzia 27 milioni per salvare il k-beauty dai dazi - Per arginare i dazi di Trump, il Ministero per le PMI e le Start-up della Corea del Sud ha annunziato l’istituzione ufficiale del K-Beauty Fund.

