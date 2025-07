Chi è Caroline Tronelli la nuova fidanzata di Stefano De Martino

Le immagini dei paparazzi sembrano lasciare poco spazio ai dubbi. Stefano De Martino ha una nuova fiamma. Si tratta di Caroline Tronelli. I due sono stati immortalati durante una fuga romantica al largo della Sardegna, tra sguardi complici, abbracci e baci decisamente incandescenti. Un feeling, quello tra Stefano e la bella Caroline, che sembra andare oltre il semplice flirt estivo. A immortalare la coppia è stato il settimanale Diva e Donna, che ha pubblicato in esclusiva una serie di scatti. Nelle immagini si vede De Martino, 35 anni, lasciarsi andare a effusioni con Caroline Tronelli, 22, a bordo di una barca.

Il sorriso dell’estate: Caroline?Tronelli conquista Stefano?De?Martino - L’estate 2025 si tinge di nuovo d’amore per Stefano?De?Martino, che sembra aver cambiato fidanzata pare che questa volta faccia proproi sul serio! La sua nuova fiamma? L’affascinante Caroline?Tronelli, la bionda modella di 22 anni che ha conquistato il cuore del celebre conduttore napoletano.

Stefano De Martino Innamorato: Ecco Chi E’ Caroline Tronelli! - Stefano De Martino vive una nuova storia con Caroline Tronelli. Scopri tutti i dettagli su questo amore che sembra ormai ufficiale, tra vacanze in barca e baci appassionati.

Stefano De Martino, flirt o amicizia? La misteriosa Caroline e il gossip dall’estate in Sardegna - Mentre brilla in TV, la vita sentimentale di Stefano De Martino torna al centro del gossip. Avvistato in Sardegna con una ragazza bionda, spuntano indiscrezioni su un legame 'speciale' che dura da tempo.

Stefano De Martino e Caroline Tronelli, è nato un nuovo amore? - Il conduttore è stato paparazzato in barca in Sardegna mentre baciava la 22enne modella, figlia di un suo amico. vanityfair.it scrive

