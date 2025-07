Ennio Morricone il genio l' uomo il padre a Pratovecchio

ARezzo, 17 luglio 2025 – SarĂ piazza J. Landino a Pratovecchio, venerdì 18 luglio alle ore 21.00 (ingresso libero), ad ospitare uno degli appuntamenti piĂą intensi di “Aspettando Naturalmente Pianoforte”, la rassegna culturale organizzata dall'Associazione Pratoveteri. Sul palco, Marco Morricone, primogenito del Maestro, si confronterĂ con il giornalista e direttore artistico Enzo Gentile in un dialogo autentico e toccante. Attraverso ricordi familiari e retroscena inediti – molti dei quali raccolti nel libro "Ennio Morricone. Il genio, l'uomo, il padre" (Sperling & Kupfer, 2024), scritto insieme a Valerio Cappelli - verrĂ tracciato un ritratto intimo di Ennio Morricone: non solo il compositore premiato con due Oscar, ma anche l'uomo silenzioso, rigoroso, ironico e teneramente distante, capace di trasformare ogni nota in un'emozione universale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

