L’incontro tra Urso e Salis, martedì sarĂ coinvolto anche Bucci: sul tavolo il futuro dello stabilimento. Il ministro è ottimista: Cornigliano diventerebbe autonoma e appetibile per un potenziale acquirente. La sindaca prende tempo per vederci chiaro e non perseguire lo sviluppo economico “ad ogni costo”. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Piano del governo per l’ex Ilva: liberare Genova da Taranto con il nuovo forno elettrico

