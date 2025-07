Nel contesto dell’inchiesta bis relativa all’omicidio di Chiara Poggi, la criminologa Roberta Bruzzone si è espressa in maniera chiara sulle recenti acquisizioni investigative. Intervistata da La Stampa prima di partecipare all’evento “Le favole da incubo” durante la rassegna “Vigevano in castello”, Bruzzone ha dato il suo parere sulle analisi in corso volte a determinare la rilevanza delle tracce di Dna corrispondenti a “Ignoto 3” ritrovate sul corpo – precisamente sulla bocca – della vittima. Leggi anche: Garlasco, il genetista Capra analizza le prove: nuove prospettive e limiti scientifici Leggi anche: ‘La verità sepolta su Yara’: Nazzi riapre il giallo più inquietante nell’imperdibile debutto Rai Garlasco, le valutazioni di Roberta Bruzzone sulle ultime indagini. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Garlasco, il mistero del Dna e le ricerche di “Ignoto 3”: parla Roberta Bruzzone