Pini di Lido di Savio partito l' abbattimento degli alberi Il comitato | Vergogna per il Comune di Ravenna

L'abbattimento dei pini è infine partito. Alle prime ore del 17 luglio le squadre del Comune hanno avviato le operazioni volte ad abbattere alcuni pini (10 alberi secondo quanto riferito da Italia Nostra) di viale Romagna a Lido di Savio. A nulla sono valse stavolta le proteste del gruppo. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

In questa notizia si parla di: pini - lido - savio - partito

Pini di Lido di Savio, La Pigna: "Convocare subito il Consiglio territoriale" - Convocare un Consiglio territoriale con urgenza per discutere della salvaguardia dei pini di Lido di Savio.

Pini a Lido di Savio, il Tar respinge il ricorso del Comune: l’abbattimento non si fa - Ravenna, 3 maggio 2025 - Il Comune di Ravenna ci ha provato a chiedere la revoca allo stop alle motoseghe per i pini di Lido di Savio, prendendo a spunto la caduta di un albero a Rimini, ma il Tar ha respinto la richiesta e mantenuto inalterata la decisione di non concedere l'avvio degli abbattimenti, come richiesto dal ricorso presentato da un gruppo di cittadini e dall’associazione Animal Liberation.

Pini di Lido di Savio, La Pigna: "Convocare subito il Consiglio territoriale" - Convocare un Consiglio territoriale con urgenza per discutere della salvaguardia dei pini di Lido di Savio.

Gruppo di cittadini Salviamo i pini di Lido di Savio e Ravenna: Neo assessore al Verde Schiano, lo attendiamo dalle parole ai fatti sui pini di Lido di Savio; Ancisi (LpRa): Nuovo consiglio comunale cannibalizzato; Ravenna in Comune: Una proposta per salvare i pini.

Pini di Lido di Savio: Italia Nostra denuncia il Comune di Ravenna: “Alberi abbattuti senza verifiche adeguate”. Presidio giovedì 10 luglio - querela contro il Comune di Ravenna in merito all’abbattimento di 10 pini lungo viale ... Come scrive ravennanotizie.it

Pini Lido di Savio sotto indagine della magistratura. Ma Comune di Ravenna tira dritto e abbatte!!! - “Nel fare verifica, abbiamo scoperto un errore palese e decisivo da parte dell’esperto nell’ipotizzare il carico del vento sui pini, che sono fortemente protetti dagli edifici”, così scrive l’ideatore ... Si legge su ravennawebtv.it