Turisti tedeschi rapinano un napoletano | l’episodio sull’aliscafo per Capri

Ha dell'incredibile quello che è successo su un aliscafo diretto da Napoli a Capri con a bordo anche un operaio napoletano ed una coppia di turisti tedeschi. Poco dopo l’attracco, l’operaio si è accorto di non avere più il portafoglio ed immediatamente si avvicina agli agenti di polizia presenti. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Furto sull’aliscafo per Capri: turisti tedeschi denunciati, operaio napoletano riottiene il portafoglio - Una coppia di turisti tedeschi è stata denunciata per aver sottratto il portafoglio a un operaio napoletano a bordo di un aliscafo diretto a Capri. Si legge su news.fidelityhouse.eu

Coppia di turisti tedeschi ruba il portafoglio a un operaio napoletano: l’episodio sull’aliscafo a Capri - Un episodio decisamente insolito ha animato l’arrivo di un aliscafo a Capri, dove una coppia di turisti tedeschi è finita nei guai per un presunto furto ai danni di un operaio napoletano. Secondo msn.com