CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0.44 Traversa della Cina che non molla. 1.07 Gooooooooooool, Gant da posizione centrale spara in rete, Italia-Cina 6-4. 1.41 CONDORELLI PARA UN RIGORE, penalty assegnato che era “dubbio”. 2.31 Rete di Zhou che risponde subito al Setterosa, Italia-Cina 5-4. 2.40 Goooooooooooooooool, Ranalli, si sblocca la giocatrice della SIS Roma, Italia-Cina 5-3. 2.50 Rete di Wang, approfitta ancora una volta di troppo spazio concesso, Italia-Cina 4-3. 3.28 Gooooooooooool, Bianconi staffilata perfetta, Italia-Cina 4-2. 4.50 Shen e Condorelli sugli scudi in questo momento, doppie parate. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Cina 6-4, Mondiali pallanuoto femminile 2025 in DIRETTA: rete di Giustini da posizione defilata!

